Stokstaartje Houdini ontsnapt uit Tilburgse dierentuin

In Tilburg wordt de laatste tijd regelmatig een bijzonder diertje gesignaleerd. Het gaat om een stokstaartje dat een kleine week geleden ontsnapte uit Dierenpark de Oliemeulen. "Het is de meest avontuurlijke van het stel, daarom hebben we 'm Houdini genoemd."

Volgens Martijn is het stokstaartje al eerder ontsnapt, maar is-ie nog nooit buiten de poorten van het dierenpark geweest. "Waarschijnlijk is hij ergens van geschrokken, op de rand van het verblijf gesprongen en vervolgens aan de verkeerde kant naar beneden gegaan", vertelt hij.

Michelle ontdekte het nieuwsgierige beestje maandag in haar tuin en zette een filmpje op TikTok. Ook waarschuwde ze de Oliemeulen. Niet veel later was dierenverzorger Martijn van Heijst er, op de fiets en met een groot schepnet. Maar helaas, Houdini was alweer gevlogen.

In totaal wonen er zestien stokstaartjes in het park. "Het zijn sowieso hele nieuwsgierige diertjes, maar Houdini is degene met het meeste lef", zegt Martijn. "Dit hebben we nog nooit meegemaakt."

Grote zorgen maken ze zich niet bij de Oliemeulen. "Zolang we weten dat hij in de buurt is, vertrouwen we erop dat we hem binnenkort kunnen vangen. In principe hebben we hem met een schepnet zo te pakken. En het is een insecteneter, dus hij kan voor zijn eigen kostje zorgen."

Het dierenpark neemt maatregelen zodat het diertje in de toekomst niet meer kan ontsnappen uit zijn verblijf.