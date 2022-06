Man (43) aangehouden voor mishandeling, slachtoffer geslagen met glas

De politie heeft een 43-jarige man uit Oosterhout aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau, nadat beelden van hem vorige week in Bureau Brabant werden vertoond. Begin dit jaar sloeg hij in Breda een man met een glas in zijn gezicht, die daarbij zwaargewond raakte en in elkaar zakte.

Malini Witlox Geschreven door