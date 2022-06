Astrid en Marie-Charlotte doen mee aan avontuurlijkste roadtrip ter wereld

De Volkswagen Golf heeft zelfs wimpers. (Foto: Karin Kamp) Foto: Marie-Charlotte en Astrid Volgende Vorige 1/2 De Volkswagen Golf heeft zelfs wimpers. (Foto: Karin Kamp)

Twee avonturiers uit Udenhout, een 24 jaar oude Volkswagen Golf en een roadtrip van zo'n 3500 kilometer. Astrid (48) en Marie-Charlotte (54) vertrekken binnenkort voor de avontuurlijkste reis van hun leven: de Carbage Run.

De straatrally staat ook wel bekend als de grootste en gekste race ter wereld. Ooit begon het bescheiden met 64 auto's die aan de start verschenen, maar dit keer racen 1400 mensen uit allerlei landen mee in een enorme stoet van 500 voertuigen. Die auto, dat moet echt een oud karretje zijn dat niet meer waard is dan 500 euro. En daar controleert de organisatie streng op. Is de barrel meer waard, dan begin je de roadtrip met strafpunten. Marie-Charlotte en Astrid tikten hun Volkswagen Golf op de kop via Marktplaats, schilderden 'm in zonnige kleurtjes en doopten het autootje om tot de 'Go Go Girls'-bolide. Compleet met wimpers om de koplampen.

Foto: Astrid en Marie-Charlotte

Zondag rijden de vrouwen naar Harz, in het midden van Duitsland, waar de start is. Dat is een rit van een slordige 500 kilometer, en meteen een vuurproef voor de vrolijk geschilderde bolide. "Vorige week besloten we een klein ritje te maken naar een ijssalon in de buurt", vertelt Astrid. "Toen hadden we meteen een probleem, want de auto startte niet."

"We hadden bij de eerste rit al een probleem, want de auto startte niet."

Met startkabels lukte het om 'm aan de praat te krijgen, waarna de dames vertrokken. Uiteindelijk waren er ook bitterballen en wijn op het terras, en toen ze na een paar uur weer terug wilden naar Udenhout gaf de wagen opnieuw geen teken van leven. "We kwamen er toen achter dat we meteen een half uur hadden moeten rijden om de accu weer volledig op te laden. Nou ja", lachen ze, "dat overkomt ons geen tweede keer."

Foto: Karin Kamp

Wel is de brandstofmeter kapot. "Ja, die staat altijd op nul, dus we moeten nog even gaan rekenen hoe ver we kunnen rijden, zodat we niet zonder brandstof komen te staan. En voor de zekerheid nemen we ook een jerrycan met benzine mee." Vanuit het startpunt voert de rally door Polen, Tsjechië, Slowakije en Hongarije. De deelnemers van de Carbage Run slapen op simpele campings. En dat is meteen waar het tweetal zich het meest zorgen over maakt.

"We hebben allebei graag een ontbijtje met een eitje en een banaan."

"Zo'n pop-up tentje, het is niet echt comfortabel. En we hebben ook allebei graag een ontbijtje met een eitje en een banaan, dus we nemen ook een gaspitje mee", aldus Marie-Charlotte. De stijltang laat ze thuis, want zoveel ruimte is er niet in de auto.

Foto: Karin Kamp

Opdrachten zijn er onderweg ook, hoe maffer, hoe beter. Welke dat zijn, is nog geheim, maar bij de wintereditie van de Carbage Run naar de Poolcirkel moesten de rallyrijders bijvoorbeeld een blok ijs uitzagen en meenemen. Ook gingen ze vissen midden op een meer, bij 10 graden onder nul. Verder is de race puur voor de fun. Alles kan, alles mag. "Mochten je onderweg autopech krijgen, dan help je elkaar", zegt Astrid.

Foto: Astrid en Marie-Charlotte