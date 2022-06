Schietpartij in huis in Eindhoven, man aangehouden

Een 27-jarige man is dinsdagnacht aangehouden nadat er 's avonds geschoten was in een huis aan de Pianostraat in Eindhoven. Hierbij raakte een 53-jarige Eindhovenaar gewond aan zijn nek.

De 53-jarige man is naar een ziekenhuis gebracht. Volgens het ED was de man wel aanspreekbaar. Hofje

De verdachte was op het moment dat de politie bij het huis aan de Pianostraat aankwam verdwenen, maar werd korte tijd later aangehouden op 't Hofje in Eindhoven. Dat is zo'n twee kilometer verderop. De aanleiding voor het schieten wordt onderzocht.

Foto: Arno van der Linden/SQ Vision