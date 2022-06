'90 procent van Nederland staat achter de boeren', maar klopt dat wel?

Negentig procent van de Nederlandse bevolking staat achter de boerenprotesten tegen de stikstofplannen van het kabinet. Tenminste, dat percentage is regelmatig te lezen op de protestborden die aan de tractoren van protesterende boeren worden gehangen. Waar komt dat percentage vandaan? En is dat juist?

Waar het percentage van negentig procent steun voor de boerenprotesten vandaan komt, is niet helemaal duidelijk. Zeker is wel dat in berichten over de demonstraties in 2019 hetzelfde percentage ook al werd genoemd.

"De uitkomst van ons laatste onderzoek geeft aan dat het zeker geen negentig procent is, maar dat bijna de helft (45 procent) achter de boerenprotesten staat. In oktober van het vorig jaar was dat nog 38 procent", zegt onderzoeker Asher van der Schelde van I&O Research. Het bureau deed onderzoek in opdracht van Trouw.