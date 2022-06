Speeltuin Heesch gesloten door ziekmakende bacterie in zand

Jarenlang kwamen kindjes in Heesch ziek thuis als ze in het speeltuintje aan de Heelwijkstraat hadden gespeeld. Ze hadden last van uitslag, ontstoken ogen en vingertjes, misselijkheid, buikpijn en diarree. Nu blijkt dat het zand in de speeltuin is vervuild met een ziekmakende darmbacterie.

Omwonenden vermoedden al langer dat de problemen veroorzaakt werden door het zand in de speeltuin. Er ligt zogenoemd valzand, dat wordt gebruikt voor demping onder de speeltoestellen.

"Kindjes zien het natuurlijk als één grote zandbak, dus zij spelen er ook in."

Buurtbewoners trokken aan de bel bij de gemeente Bernheze, maar die ondernam geen actie. "Zij redeneerden dat het geen speelzand was", zegt Mitchell de Vaan. "Maar ja, kindjes zien het natuurlijk als één grote zandbak, dus zij spelen er ook in." Ook zijn twee zoontjes kregen jaren geleden al allerlei klachten.

Volgens wethouder Marius Tielemans van de gemeente worden het valzand en speelzand maandelijks gecontroleerd. "Tot nu toe waren de waardes altijd onder een bepaald niveau, en hoefde het zand niet vervangen te worden", zegt hij. De omwonenden zetten het speeltuintje vervolgens zelf af, zodat de kinderen er niet meer konden spelen. Mitchell vindt dat de gemeente veel sneller actie had moeten ondernemen. "Het gaat om onze kinderen, dit moet snel worden opgelost." Na aandringen van de ongeruste buurtbewoners liet de gemeente eind mei de bodem onderzoeken. Daaruit bleek er dat er een hoge concentratie van een darmbacterie, de zogenoemde enterobacteriaceae in het zand zit, veel meer dan is toegestaan.

Voorlopig is de speeltuin verboden terrein voor de kinderen. (Foto: Jan Waalen)

Tielemans erkent dat er een te hoge waarde van de bacterie in het zand zit, maar volgens hem is het maar de vraag of de kindjes ziek zijn geworden door het zand. "Wel willen we het zekere voor het onzekere nemen, want er mogen geen risico's zijn voor de gezondheid." Pogingen om het zand schoon te maken door de toplaag te behandelen met heet water en stoom, liepen op niets uit. De gemeente heeft de speeltuin nu per direct gesloten. Er staat een groot hek om het speelterrein heen. De bovenste laag van het zand zal worden afgegraven, waarna er nieuw zand zal worden gestort. Volgens de wethouder gaat dit een week tot enkele weken duren. Ook bij andere speeltuinen zal worden onderzocht of het zand wel veilig is.