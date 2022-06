Duikboot in Breda, maar duiken gaat niet door fietsen en winkelwagens

Het was woensdagmiddag een bijzonder gezicht in Breda: een duikboot vaart door de Nieuwe Mark. Aanleiding is het 15-jarig bestaan van de Bredase duikbotenbouwer U-Boat Worx. Het was de eerste keer dat het bedrijf in hun eigen stad te water ging en waarschijnlijk ook de laatste keer. “We kunnen hier niet duiken. Er liggen allemaal fietsen en winkelwagentjes op de bodem”, zegt piloot Ridder Houtman.

Eigenlijk bestaat het bedrijf 17 jaar maar vanwege corona vieren ze nu pas hun 15-jarig jubileum. De duikboot van drie miljoen euro trekt veel bekijks. Op bruggen staan mensen spontaan stil om te kijken wat die glazenkoepel nou eigenlijk is. “Het is absoluut iets voor rijke mensen”, begint directeur Erik Hasselman. “Maar we maken ondertussen ook al duikboten voor 600.000 euro.”

"Als je er dan geen hebt, hoor je er niet meer bij."

Dat is in de duikbotenwereld een 'koopje'. “Het is helemaal een nieuwe markt. Dat wij het voor deze prijs kunnen aanbieden is echt uniek”, weet Hasselman te vertellen. In de afgelopen 17 jaar zijn er 50 duikboten uit de fabriek in Breda gekomen. “De meeste gaan naar superjacht-eigenaren maar ondertussen ook naar cruiseschepen.” Maar met de prijs van ‘slechts’ zes ton hoopt het bedrijf toegankelijker te worden. “We willen dat er in 2030 duizend duikboten van ons bedrijf rondvaren. Dus als je er dan geen hebt, hoor je er niet meer bij”, lacht de directeur. Wil je zien hoe zo’n duikboot werkt en wat je in het water van Breda ziet? Dat zie je in de video.