Tim van Rijthoven na alweer een succes op Wimbledon: 'Ik was gewoon beter'

Na een partij die meer leek op een potje serveren is Tim van Rijthoven blij met zijn overwinning op Reilly Opelka. Het was woensdag op Wimbledon een spannende wedstrijd waarin de Roosendaler aan het langste eind trok. HIj kijkt uit naar zijn volgende optreden op het heilige gras.

Zijn tegenstander Opelka wordt in de tenniswereld een anti-tennisser genoemd, vanwege zijn sterke service. In rally’s weet de Amerikaan amper weerstand te bieden. Van Rijthoven gaf toe dat hij moeite had met de service van zijn tegenstander.