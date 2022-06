In een huis aan de Wethouder Noppenlaan in Rosmalen is woensdagavond rond elf uur het lichaam van een vrouw gevonden. Agenten hebben een man gearresteerd.

Het is nog onduidelijk hoe het slachtoffer is overleden. De politie is ter plaatse en doet onderzoek. Welke rol de man heeft gehad in het overlijden van vrouw wordt eveneens onderzocht.

Foto: Jurgen Versteeg/SQ Vision

