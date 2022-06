Xavi Simons werd PSV'er door 'eigen schuld' Paris Saint Germain

De komst van Xavi Simons naar PSV is een van de meest opvallende voetbaltransfers van deze zomer tot nu toe. PSV nam de aanvallende middenvelder transfervrij over van Paris Saint-Germain. "Ze hebben ze hem veel te weinig laten spelen om hem echt perspectief te bieden", stelt clubwatcher Jonathan Johnson.

Dat talenten in Parijs zelden een basisplaats in het eerste afdwingen, moet Simons ook hebben ingezien. Weliswaar is er sprake van 'nieuwe ronde, nieuwe kansen' met de waarschijnlijke komst van een nieuwe trainer, maar dat Simons alsnog eieren voor zijn geld kiest, begrijpt Johnson wel.

Met name trainer Mauricio Pochettino mag zich dat aantrekken, volgens Johnson. "Hij sprak veel over talenten en meestal vol lof. Maar hij liet ze vervolgens nooit spelen. Het is één van de redenen dat PSG afscheid gaat nemen van Pochettino. PSG is teleurgesteld dat ze met Simons een talent met veel potentie verliezen. Maar het is voor jonge spelers gewoon moeilijk om daar door te breken."

"Het verbaast me niks, nee. Je hebt geen enkele garantie dat je meer minuten krijgt. Ik verwacht dat hij in Eindhoven zeker meer gaat spelen, op een goed niveau. Hij heeft de potentie om uit te groeien tot een topspeler."

Met Simons haalt PSV in ieder geval een lach in huis. Johnson observeerde de middenvelder vaak tijdens trainingen. "Hij is altijd happy en straalt positieve energie uit. Hij lacht veel en de frustratie over de weinige kansen die hij kreeg, hield hij goed verborgen. Het is nu aan hem om te laten zien dat hij als basisspeler van waarde kan zijn voor PSV."

Oranje-jeugdinternational Simons is de zoon van oud-prof Regilio Simons (Fortuna Sittard, NAC, Willem II en ADO Den Haag) en groeide op in Spanje. Als 9-jarige belandde hij in 2010 in de jeugdopleiding van Barcelona, waar hij onder meer samenspeelde met Nico González en Gavi, die recent doorbraken in het Camp Nou. In 2019 stapte hij over naar Paris Saint-Germain.

