Motorrijder uit gemeente Halderberge komt om bij ongeluk in Duitsland

Een 59-jarige man uit de gemeente Halderberge is woensdagavond om het leven gekomen bij ongeval in Duitsland. Dat meldt de Duitse politie. Ook zijn passagier, een 62-jarige Duitse vrouw uit de plaats Goch, overleefde het ongeluk niet. De man en vrouw zaten samen op een motor toen ze werden aangereden.

De botsing gebeurde woensdagavond rond tien uur op een provinciale weg bij de plaats Asperden. Dat is net over de grens bij Noord-Limburg. Een 71-jarge vrouw reed vanaf een oprit van een huis de weg op en zag de man op zijn Harley Davidson over het hoofd. De man en vrouw kwamen beiden om het leven.

De automobiliste en haar passagier zijn beiden zwaargewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht.

Het is niet bekend uit welke kern van de gemeente Halderberge de man komt.