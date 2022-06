Sneller op zwemles doordat de gemeente zelf zwemleraren gaat opleiden

De gemeente Tilburg gaat voortaan zelf zwemleraren en badmeesters opleiden. Het is de eerste gemeente in Nederland die een eigen beroepsopleiding begint. Aanleiding is de enorme wachtlijst voor zwemlessen in Tilburg. De eigen opleiding moet ervoor zorgen dat de Tilburgse kinderen op tijd hun zwemdiploma kunnen halen.

Agnes van der Straaten Geschreven door