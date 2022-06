Kinderen tegen de man die hun moeder doodreed: 'Ze had geen kans'

De 33-jarige Dominique verloor op 4 november haar moeder bij een verkeersongeluk in Rosmalen. Later bleek dat de 25-jarige bestuurder te hard reed en hasj of wiet had gerookt. Dat knaagt bij de nabestaanden en daarom gebruikten Dominique en haar broer donderdag hun spreekrecht. "Mijn moeder had geen kans."

Op de Vliertwijksestraat in Rosmalen ging het in november vorig jaar gruwelijk mis toen twee personenauto's tegen elkaar botsten. Een 25-jarige bestuurder kwam er vanaf met letsel aan zijn pols. De 56-jarige moeder van Dominique werd nog gereanimeerd maar dat mocht niet baten. "Toen ik mijn 7-jarige zoontje naar bed wilde brengen, stond mijn vader met twee agenten voor de deur om het nieuws te brengen. Onze wereld stortte op dat moment in", vertelt de dochter geëmotioneerd in de rechtbank in Den Bosch.

"'s Avonds gingen wij kijken in het mortuarium en ik zag de paniek in mijn moeders gezicht. Ik wist meteen dat er iets niet klopte aan het ongeluk." Het was een grote schok voor de familie omdat hun moeder, schoonmoeder en oma volgens hen een erg voorzichtige bestuurder was. "Mijn zoontje snapt er niks van want oma reed altijd zo rustig." De verdachte reageert niet op het verhaal van Dominique en haar broer. Hij vindt dat hij geen schuld heeft omdat hij op een voorrangsweg reed toen het ongeluk gebeurde. Na onderzoeken van de politie blijkt dat hij 102 kilometer per uur reed waar hij 80 mocht én dat hij een te hoge concentratie thc (de werkzame stof in hasj en wiet) in zijn bloed had.

