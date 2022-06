Agent vervolgd omdat hij een vrouw uit Den Bosch heeft doodgereden

Een 43-jarige agent van de politie in Rotterdam wordt vervolgd omdat hij een vrouw van 29 uit Den Bosch heeft doodgereden. Het ongeluk gebeurde vorig jaar december in Maasdam in Zuid-Holland. Uit onderzoek van de Rijksrecherche is gebleken dat de man in zijn politiewagen onvoorzichtig heeft gereden. Het Openbaar Ministerie heeft dit bekendgemaakt.

Het ongeval was op 20 december, op de parallelweg van de N217 tussen Spijkenisse en Dordrecht. Het slachtoffer reed op een scooter. Aanvankelijk werd gezegd dat de agent bezig was met een achtervolging, maar dat blijkt niet te kloppen. De vrouw raakte zwaargewond en ze overleed later aan haar verwondingen. De agenten die in de politiewagen zaten, bleven ongedeerd. Het is nog niet bekend wanneer de rechtszaak tegen de 43-jarige agent dient. LEES OOK: Agent verdachte na ongeluk waarbij vrouw uit Den Bosch overleed