Koningin Máxima borduurt haar eigen gordijnen op een Tilburgse zolder

In het hele land borduren groepen handwerkliefhebbers de nieuwe gordijnen voor Paleis Huis Ten Bosch. Af en toe borduurt Koningin Máxima een stukje mee. Donderdag deed ze dat op een warme zolder van het Textielmuseum in Tilburg met een groepje van veertien medeborduurders.

Met de leesbril op zit Koningin Máxima gebogen over een borduurwerkje. Ze krijgt nog wat instructies. "Ik ben zo benieuwd", zegt ze tegen het groepje dat ook aan het borduren is. Ze is erg enthousiast als de mensen vertellen over het ambacht, talent en enthousiasme bij deze borduurklus.

"Geweldig, ik vind het fantastisch", zegt ze als ze het heeft over het ontwerp van de gordijnen. Het is een moderne remake van 18e-eeuwse gordijnen van Huis ten Bosch. De historische gordijnen bleken te kwetsbaar voor dagelijks gebruik.

Borduurmachine

De lange gordijnen komen in de Chinese zaal van Huis Ten Bosch te hangen. Ze worden gemaakt in het Textielmuseum in Tilburg. Dat gaat op de hightech borduurmachine. Vervolgens worden in het hele land door 150 handwerkliefhebbers borduursels toegevoegd. De Koningin werkt dus ook regelmatig mee.

Ondertussen gaat het borduren op de warme zolder gewoon door. Het gaat allemaal heel gemoedelijk. Máxima borduurt en praat met een Syrische vluchteling en een regenbooghandwerkgroep.

Koninklijk Borduren

De verhalen van de handwerkers worden uiteindelijk ook opgetekend, zodat ze straks samen met de gordijnen, oud en nieuw, een mooie tentoonstelling in het Textielmuseum vormen. Vanaf 1 december is daar dan de tentoonstelling Koninklijk Borduren te zien. Daarna worden ze opgehangen in Huis Ten Bosch en kunnen een groot aantal handwerkers zeggen 'daar heb ik nog aan meegewerkt'.