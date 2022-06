Wachten op privacy instellingen... Een van de katten die in het huis werd gevonden (foto: Stichting Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming). Volgende Vorige 1/2 Eén dode en tientallen doodzieke katten in huis van 72-jarige vrouw

In een huis in Roosendaal zijn dinsdag een dode kat en ongeveer 35 katten en kittens gevonden, waarvan het merendeel doodziek was. Het huis van een vrouw van 72 was ernstig vervuild en stonk naar kattenpies. Ook zat er kattenpoep tegen de muren. Dat meldt de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming.