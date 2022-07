Senna (14) vliegt solo in een zweefvliegtuig: 'Later word ik jachtvlieger'

Voor een ritje op de scooter is hij te jong maar voor een solovlucht in het West-Brabantse luchtruim draait hij zijn hand niet om. Senna Versluijs uit Putte is met zijn veertien jaar de jongste piloot van de West-Brabantse Aero Club. De stilte, de snelheid en het oogverblindende uitzicht. Voor Senna is zweefvliegen zijn passie.

Zo vaak als hij kan, is de jonge vlieger te vinden bij de club op vliegbasis Woensdrecht. Senna is een opvallende verschijning tussen de vooral wat oudere leden. “We hebben hier veel grijze duiven en daarom kunnen we jonge leden zoals Senna goed erbij gebruiken”, vertelt Rein de Jonge van de WBAC terwijl het jongste lid zich klaarmaakt om op te stijgen.

"Meer leeftijdsgenoten zou fijn zijn."

Ook Senna zou er graag wat meer leeftijdsgenoten bij willen hebben. “Dat zou fijn zijn want wij begrijpen elkaar beter. Niet alleen wanneer we discussiëren over het vliegen maar ook als we onderling grapjes maken.”

Senna bereidt zich voor om op te stijgen (foto: Robert te Veele).

De zweefvliegclub bestaat sinds 1934 en heeft honderd actieve en tachtig slapende leden. Om de hobby voor iedereen betaalbaar te houden, is de club een ledenwervingsactie gestart. Voorafgaand aan de populaire film Top Gun worden er reclamefilmpjes vertoond in de bioscopen in het westen van de provincie.

"Vliegen is gewoon fantastisch."

Rein: “We zijn aangehaakt bij deze populaire film want vliegen is gewoon fantastisch. Bij ons kun je binnen drie of vier maanden zelfstandig vliegen. Gelukkig hoef je zelf geen vliegtuig te kopen want daarvan hebben we er zeven op de club. Voor 725 euro per jaar ben je lid. We verwachten dan wel dat je in de winter meehelpt met het onderhoud.”

Senna manoeuvreert geconcentreerd door het luchtruim.

Het zweefvliegen heeft soms ook een schaduwkant. Dat bleek afgelopen woensdag toen een zweefvlieger uit Schijndel bij een ongeluk op vliegveld Terlet in Gelderland om het leven kwam. “Dat is natuurlijk voor de familie een enorme tragedie. Ook voor de leden van zijn club heeft het enorm veel impact.”

"We trainen op het voorkomen van incidenten."

“We trainen voortdurend op het herkennen en voorkomen van ongelukken. We zijn daar ook onderling heel alert op. Zo geven we elkaar altijd actief feedback na afloop van een vlucht. Maar als je hard gaat, loop je risico. Het is in die zin te vergelijken met motorrijden of wielrennen”, legt Rein uit.

De zweefvliegers in Woensdrecht dragen uit voorzorg een parachute. Ook Senna heeft een valscherm aan wanneer hij in zijn zweefvliegtuig aan de lier omhoog wordt getrokken. “In het begin vond ik het nog wel spannend zonder instructeur maar nu ben ik eraan gewend."

"Ik heb mijn leven al uitgestippeld."

Voor zijn brevet moet hij nog wel even geduld hebben want daarvoor moet hij 16 zijn. Maar de ambities van de HAVO-leerling van ’t Rijks in Bergen op Zoom rijken verder. Want naast zweefvliegen is Senna inmiddels ook gestart met vlieglessen op een éénmotorig vliegtuig op Breda International Airport.

Zweefvliegen is het liefste dat Senna doet (foto: Erik Peeters).