Boeren voeren actie bij raadsvergadering in Valkenswaard

Een grote groep boeren heeft donderdagavond bij de gemeenteraadsvergadering in Valkenswaard vredelievend aandacht gevraagd voor de stikstofproblemen. Ze kwamen met tractoren naar het gemeentehuis. De boeren reden claxonnerend een rondje om het pand en kwamen het gemeentehuis binnen, waar het nieuwe college van burgemeester en wethouders werd beëdigd.

In de lobby spraken ze met de bestuurders. Volgens Valkenswaard24 gaven ze het college cadeautjes. Het ging onder meer om een lege mand, omdat er zonder boeren in de toekomst ook geen streekproducten meer waren. "Namens de boeren van Valkenswaard willen we jullie van harte feliciteren met jullie benoeming", zo zeiden de boeren volgens het lokale medium.

"Ook hier in Valkenswaard leeft de boosheid onder de boeren. Dat wilden we graag bij jullie kenbaar maken. We hopen dat jullie in de komende vier jaar de boeren zullen koesteren. Gebruik jullie boerenverstand, zou ik willen zeggen."

Burgemeester Anton Ederveen nam de cadeaus aan. "We erkennen en onderschrijven het belang van onze ondernemers en agrariërs. Ik wens jullie alle goeds."

Snel vertrokken

Daarna zijn de boeren vertrokken en reden ze gezamenlijk naar de Markt, zo zegt een 112-correspondent. Een politiewagen hield de situatie vanaf een afstand in de gaten.

Rond half tien gingen de boeren weer naar huis. Of de boeren hun actie bij de gemeente hadden aangekondigd, is onduidelijk. De woordvoerder was donderdagavond niet bereikbaar.

Bekijk hieronder de video van Valkenswaard 24/Rob Aarts: