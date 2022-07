112-nieuws: cocaïne en lachgas in garagebox • jacht op juwelendieven

12.50

In Budel wordt gewaarschuwd voor babbeltrucs over rookmelders. Vanaf vandaag is een rookmelder op iedere verdieping van een woning verplicht, reden voor dieven om bij iemand binnen te komen met een vaag verhaal over rookmelders, waarna iemand wordt bestolen of opgelicht. De eerste meldingen zijn al binnengekomen, aldus een wijkagent.