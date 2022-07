Wilde achtervolging op juwelendieven na inbraak Waalwijk

Juwelendieven zijn in de nacht van donderdag op vrijdag ontkomen na een wilde achtervolging door de politie. De daders sloegen rond kwart over vier toe bij een juwelier aan de Stationsstraat in Waalwijk. Ze sloegen meerdere vitrines kapot en gingen er vandoor met een onbekende hoeveelheid sieraden.

's Nachts kreeg de politie melding van de inbraak. De dieven hadden het rolluik van de juwelierszaak opengebroken. Toen de eerste politiewagen de straat inreed, gingen de verdachten er net vandoor in een Audi. Agenten gingen achter de dieven aan, die vanuit Waalwijk met hoge snelheid de snelweg op reden richting Den Bosch. Ter hoogte van Drunen namen de dieven de afslag en ging de achtervolging verder door het centrum van Drunen. Hier konden de inbrekers ontkomen. De Audi is vrijdagochtend teruggevonden in een woonwijk in Haarsteeg. Het voertuig stond geparkeerd op de Jaap Edenbaan. De forensische recherche is een onderzoek begonnen. Getuigen wordt gevraagd zich te melden bij de politie.