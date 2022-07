112-nieuws: vermagerde honden in beslaggenomen • auto's verwoest door brand

03.30

In de Torenstraat in Helmond zijn donderdagnacht twee auto's beschadigd door een brand. De melding van de brand kwam rond halfvier binnen bij de brandweer. Toen de brandweer in de Torenstraat aankwam sloegen de vlammen uit een geparkeerde auto. De auto mag als verloren worden beschouwd. Een tweede auto die in de buurt stond liep lichte brandschade op. De oorzaak van de brand is onbekend.