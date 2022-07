112-nieuws: wapen en drugs gevonden bij inval • jacht op juwelendieven

17.22

Een vrouw is in Oisterwijk door ambulancepersoneel behandeld na een aanrijding. De vrouw reed op een fiets en kwam in botsing met een automobilist bij een rotonde, waar de Moergestelseweg en Poirterstraat in Oisterwijk samenkomen. Een 112-correspondent meldt op basis van een getuige dat de automobilist is doorgereden. De politie zoekt getuigen die het ongeval hebben zien gebeuren.