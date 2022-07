Bart neemt kroeg van overleden eigenaar over: 'Moet blijven als eerbetoon'

Bart Brugman achter de tap in Proeflokaal 't Paultje (foto: Imke van de Laar) Bart is druk bezig met de heropening van 't Paultje (foto: Imke van de Laar) Volgende Vorige 1/2 Bart Brugman achter de tap in Proeflokaal 't Paultje (foto: Imke van de Laar)

Binnenkort opent Proeflokaal 't Paultje in het centrum van Den Bosch de deuren weer. De kroeg was sinds april dicht, toen eigenaar Paul Leeyen plotseling overleed. Medewerker Bart Brugman vond het idee dat de zaak zou veranderen zo vreselijk, dat hij nu 'm nu zelf maar over neemt.

Imke van de Laar Geschreven door

"Hier zat ie vaak." Bart wijst naar de hoek van de bar. "Paul genoot ervan om een biertje te drinken met de vaste gasten." De klap was dan ook groot toen Paul Leeyen eind maart tijdens zijn vakantie plotseling overleed. "Mijn wereld stond op zijn op, ik was echt in shock." Bart werkte al tien jaar in 't Paultje, bekend om zijn grote collectie speciaalbieren. Hij stond twee jaar achter de bar en werkte er acht jaar als bedrijfsleider. "Het is als een tweede huiskamer voor mij. Het is een klein kroegje, maar met een grote groep vaste gasten."

"Mijn droom komt nu in een stroomversnelling."

Na het overlijden van Paul ging de zaak dicht. "We moesten eerst de uitvaart gaan regelen. Maar vlak daarna besloot ik al dat de zaak niet dicht mocht blijven." Het was al langer de wens van Bart om de kroeg ooit over te nemen. Die droom kwam nu in een stroomversnelling. "Ik was van plan dat over een paar jaar te doen. Dat het nu op deze manier gebeurt geeft het wel een dubbel gevoel." De familie van Paul is blij dat Bart de zaak overneemt. Met hulp van collega Chris. Bart legt uit: "Zij vinden het heel fijn dat de naam en het concept van Paul bewaard blijven. Zij zijn trots op wat hij heeft opgebouwd." En ook de vaste gasten zijn enthousiast. "Zij zijn blij dat het een biercafé blijft en niet een eetcafé wordt, zoals er al zo veel zijn in de stad."

"Mensen zullen dit altijd 't Paultje blijven noemen, een mooi eerbetoon."