Liesbeth zag hoe er brand gesticht werd in haar straat: 'Een grote vuurzee'

De drie uitgebrande auto's zijn weggesleept (foto: Tonnie Vossen) Drie geparkeerde auto's in vlammen op, politie onderzoekt brandstichting

Bewoners van een appartementenblok aan de Antoon Kerssemakersstraat in Nuenen waren donderdagnacht massaal met emmertjes water in de weer om de brandende auto's in hun straat te blussen. Dat het vuur beperkt bleef tot de drie auto’s dankt de buurt waarschijnlijk aan de alertheid van enkele bewoners die eerder die nacht al een benzinelucht roken en besloten om de zaak in de gaten te houden.

Een van hen is Liesbeth. “Toen ik rond een uur een benzinelucht rook zag ik buiten een klein brandje. Het gras tussen de tegels stond in brand.” Ze wist het te blussen met een emmertje water. “Maar ik vertrouwde het niet, dus ik ben wakker gebleven en ik ben vanuit mijn slaapkamer gaan posten.” Na een uur zag ze hoe iemand rennend met een jerrycan bij de auto’s aankwam en die overgoot met benzine. “Ik heb meteen keihard op het raam gebonkt. Daar schrok die persoon zo van dat die meteen hard is weggerend.”

"Ik ben heel hard 'brand! brand!' gaan gillen."

Eenmaal buiten zag Liesbeth de brandende auto’s. “Het was een grote vuurzee. Ik ben toen heel hard ‘brand! brand!’ gaan gillen. De buurman die ook wakker was is op alle deurbellen gaan drukken om bewoners te waarschuwen." Liesbeth had intussen 112 gebeld en in afwachting van de brandweer was het hele blok al in actie gekomen met emmertjes water. "Iedereen liep af en aan, van alle verdiepingen kwamen buren met emmers water naar buiten."

"We wilden voorkomen dat vuur oversloeg naar onze huizen."