Oppermachtige Tim van Rijthoven gaat weer een ronde verder op Wimbledon

Tim van Rijthoven heeft zich overtuigend geplaatst voor de vierde ronde van Wimbledon. De Roosendaalse tennisser won in drie sets van de Georgiër Nikoloz Basilashvili, die als 22e was geplaatst. Hij speelt nu hoogstwaarschijnlijk tegen zijn droomtegenstander Novak Djokovic. Van Rijthoven is de eerste Nederlander sinds 2004 met een plek bij de laatste 16.

Het fundament voor de overwinning werd door Van Rijthoven in de eerste set gelegd. Tot 4-4 ging het gelijk op. Daarna brak Van Rijthoven min of meer bij de eerste kans zijn tegenstander en serveerde hij daarna de set uit (6-4). De tweede set was heel eenzijdig (6-3). Van Rijthoven brak de Basilashvili al snel twee keer. Opmerkelijk was dat Van Rijthoven zijn service verloor toen hij de set binnen kon halen. De Georgiër kon er niet van profiteren want hij werd gelijk weer gebroken door Van Rijthoven. De derde set bleek voor Van Rijthoven de moeilijkste, mede omdat zijn service minder goed ging lopen. Bij vlagen was Van Rijthoven zichtbaar geërgerd, maar uiteindelijk won hij de set wel (6-4). In totaal duurde de partij maar iets meer dan anderhalf uur omdat Van Rijthoven uitstekend en zeer overtuigend speelde. Door het bereiken van de vierde ronde heeft Van Rijthoven op Wimbledon al meer dan een half miljoen euro aan prijzengeld verdiend. Droomtegenstander

Tim van Rijthoven speelt in de vierde ronde tegen de winnaar van het duel tussen Djokivic en Kecmanovic. De twee Serviërs spelen later vrijdagmiddag pas tegen elkaar. Als Djokovic de tegenstander van Van Rijthoven wordt, dan wordt die wedstrijd tegen de titelverdediger hoogstwaarschijnlijk zondag op het centre court van Wimbledon gespeeld. Voor aanvang van het toernooi sprak Van Rijthoven de hoop uit om gelijk te loten tegen Djokovic, een van de beste tennissers aller tijden. De 25-jarige Van Rijthoven, toegelaten met een wildcard, is de eerste Nederlandse man die op Wimbledon de vierde ronde weet te bereiken sinds Sjeng Schalken in 2004. Van Rijthoven heeft dit grasseizoen nog niet verloren. Hij won begin juni het toernooi van Rosmalen en kreeg daarom een wildcard voor Wimbledon. Hij maakt zijn debuut op een grandslamtoernooi.