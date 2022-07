Juwelier voelt zich verslagen na inbraak, vitrines met sieraden vernield

De eigenaar van juwelier Puur in Waalwijk voelt zich verslagen na de inbraak in zijn zaak donderdagnacht. De schade binnen is groot en de winkel is vrijdag de rest van de dag gesloten.

In de nacht van donderdag op vrijdag is er ingebroken in zijn zaak aan de Stationsstraat in Waalwijk. Dieven sloopten het rolluik om binnen te komen en hielden in de zaak flink huis. Meerdere vitrines met sieraden moesten het ontgelden. Ze vertrokken met een nog onbekende hoeveelheid sieraden.

Glasgerinkel

Vrijdag is personeel in de winkel druk aan de slag om alles op te ruimen. De stofzuiger staat grotendeels van de tijd aan en het geluid van glasscherven die worden opgeveegd zijn tot in de straat te horen.

"Er heerst een verslagen gevoel", zegt de eigenaar van de juwelier. "De schade is groot, ik weet ook nog niet wanneer we open kunnen". De eigenaar staat binnen en spreekt via de kapotte ruit van de voordeur naar buiten. Hij wil anoniem blijven, we noemen daarom ook niet zijn naam.

'Kwam mijn horloge ophalen'

Op straat komen nietsvermoedende buurtbewoners langsgelopen. "Ik woon aan de Irenestraat, ik hoorde wel politie, maar wist niet dat het om een inbraak ging". Een andere vrouw zegt: "Is de juwelier dicht? Ik wilde mijn horloge ophalen na reparatie. Ik hoop maar dat ie er nog is".

Omliggende winkels zijn wel open waaronder de Rituals en kledingwinkel Van Dijk. "Ik heb wel een aantal klanten over de vloer gehad die aan mij vroegen of het goed ging bij de juwelier. Ik hoop het beste voor hem", aldus een medewerker van de Rituals.

Ook de politie kwam nog langs. Daarmee ging het ijzeren rolluik even open en dicht. De agent liep vervolgens met een ijzeren sloophamer naar buiten.

Zwarte remsporen

Van de verdachten ontbreekt op dit moment ieder spoor. Na de inbraak zijn ze in een Audi gevlucht. De politie kon ze na een wilde achtervolging niet meer traceren. Op de Grotestraat zijn dikke zwarte remsporen te zien van de vlucht.

