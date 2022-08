Groot Prideweek-onderzoek: helft van de mensen voelt zich soms onveilig

Tijdens de jaarlijkse Prideweek vieren LHBTIQ+'ers dat ze mogen zijn wie ze zijn en mogen houden van wie ze willen. Een feestelijke week, die ook in onze provincie uitbundig wordt gevierd. Maar hoe voelt het buiten deze feestweek eigenlijk om onderdeel te zijn van de Brabantse LHBTIQ+-gemeenschap? De helft van de Brabantse LHBTIQ+'ers voelt zich wel eens onveilig, zo blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant. Ook geeft de helft aan hun gedrag aan te passen om nare situaties te voorkomen.

Mager zesje Onderzoeksbureau Newcom onderzocht in opdracht van Omroep Brabant hoe het staat met de acceptatie van de LHBTIQ+-gemeenschap in onze provincie. Nederland staat bekend als een tolerant land, maar uit het onderzoek blijkt dat de acceptatie van LHBTIQ+'ers met een zesje maar een krappe voldoende scoort.

Allereerst: waar staan de letters LHBTIQ+ eigenlijk voor? Onder de noemer vallen lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders, intersekse personen en queers (een parapluterm voor de hele gemeenschap). De + is simpel: die staat voor iedereen die hun gender of seksualiteit anders wil benoemen.

We bevroegen 882 Brabanders over de acceptatie van LHBTIQ+’ers in Brabant. De ondervraagden zijn van alle leeftijden en wonen gelijkmatig verspreid over de provincie.

Gedrag aanpassen

Vier op de tien LHBTIQ+'ers geeft zelfs aan in het afgelopen half jaar slachtoffer te zijn geweest van incidenten vanwege hun seksuele geaardheid of genderidentiteit. In de meeste gevallen gaat het om scheldpartijen, maar ook discriminatie en intimidatie worden vaak genoemd.

Door dit onveilige gevoel past bijna de helft van de LHBTIQ+'ers hun gedrag aan om negatieve reacties te voorkomen. Een van de ondervraagden zegt: "Ik loop bewust niet hand in hand met mijn partner vanwege eerdere negatieve uitlatingen van vreemden."

Hand in hand

Voor veel hetero-stellen is het heel normaal om hand in hand over straat te lopen, maar voor LHBTIQ+'ers ligt dat anders. Een derde (32%) van de LHBTIQ+'ers loopt nooit hand in hand in het openbaar en bijna de helft (47%) zoent nooit in het openbaar.

De LHBTIQ+'ers staan niet alleen, ook andere Brabanders die deelnamen aan het onderzoek zeggen zich zorgen te maken over de mate waarin LHBTIQ+'ers open kunnen zijn over wie ze zijn, sociaal geaccepteerd worden en gelijke kansen krijgen in de maatschappij.

Mannen vs. vrouwen

Maar wie zijn die mensen die moeite hebben met (kussende) homo’s? Ook dat hebben we gevraagd. Het blijkt dat Brabantse mannen er meer moeite mee hebben dan Brabantse vrouwen, en hoe er tegen homoseksuele vrouwen wordt aangekeken is soms anders dan tegen homoseksuele mannen.

