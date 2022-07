Mathieu Kessels maakte muziekinstrumenten bereikbaar voor de massa

Ooit had Tilburg de grootste muziekinstrumentenfabriek van het land. In de fabriek van Mathieu Kessels maakten 350 medewerkers aan de lopende band muziekinstrumenten. Vanaf zondag wordt deze glorietijd geëerd met een eigen museum, midden in de stad.

Joop van de Meulenreek weet ieder schroefje in het Kessels Museum te zitten. Samen met veertig vrijwilligers richtte hij het museum aan de Stationsstraat in. Voor Joop is Mathieu Kessels zijn grote held: “Doordat Kessels goedkoop instrumenten ging maken, kon de gewone werkman muziek leren spelen. Hij bracht de muziek naar het gewone volk, het elitaire ging eraf.”

Volgens Joop was Kessels eigenlijk de Henry Ford van de muziekinstrumenten: “We zijn er trots op dat hier in feite een lopende band is ontstaan zoals Henry Ford gebruikte bij het maken van auto’s. Je had hier een reeks van ambachtsmensen die samen verantwoordelijk waren voor één instrument. Dat is hier in Tilburg gebeurd, op de plek waar nu het Spoorpark is. En daar zijn wij ontzettend trots op.”

Eigenlijk is Joop Mathieu Kessels’ opvolger. Hij is voorzitter van de Brabantse Bond van muziekverenigingen, waar vierhonderd harmonie- en fanfareverenigingen lid van zijn. Die organisatie is opgezet door Kessels: “Hij organiseerde muziekconcoursen en -wedstrijden, maakte lesmethodes, richtte de muziekschool in Tilburg op.”

Uiteraard had Kessels hier met zijn bedrijf voordeel van: hij maakte immers muziekinstrumenten. Toch ziet Joop hem als idealist: “Het was een man met een ontzettend sociaal hart voor de amateurkunst en voor zijn werknemers. En hij was geen harde zakenman. Want hij is in zijn eigen zwaard gevallen.”