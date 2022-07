Tim van Rijthoven is op Wimbledon het gesprek van de dag

Op Wimbledon heeft iedereen het vrijdagmiddag over Tim van Rijthoven. De tennisser uit Roosendaal heeft zich tot verrassing van velen geplaatst bij de beste 16 van het toernooi. Na de partij doken de internationale media massaal op Van Rijthoven. "Ik kan me heel snel en makkelijk aanpassen en gelukkig ben ik heel nuchter. Ik probeer gewoon die vragen zo goed mogelijk te beantwoorden."

Inclusief de winst van het Libéma Open is Van Rijthoven al acht wedstrijden op gras ongeslagen. Dat heeft hij gemerkt. “Mijn social mediakanalen zijn geëxplodeerd." Op de persconferentie na zijn gewonnen partij waren tientallen internationale journalisten aanwezig. Van Rijthoven kreeg uiteenlopende vragen. Hoe het voelde om "de nieuwe Tim darling" te zijn, vroeg een journalist van de BBC, omdat regelmatig "Come on Tim" vanaf de tribunes klonk. "Ik denk dat je het over Tim Henman hebt. Dat was een beetje voor mijn tijd. Ik ken Tim als een speler, maar ik zag geen verband. Toch vind ik het wel leuk." Henman was voordat Andy Murray doorbrak de lieveling van het Britse publiek op Wimbledon.

"Het is een optelsom van geloof, hard werken en positieve 'vibes'."

Ook journalisten uit onder meer India wilden graag kennismaken met de 25-jarige wildcardspeler. Waarom heeft zijn doorbraak zo lang geduurd en waar komt dit sprookje ineens vandaan?, zo werd de nummer 104 van de wereld gevraagd. "Voor de buitenwereld lijkt het uit het niks te komen, want ik had nog niet eens een challenger gewonnen. Maar het is een optelsom van geloof, hard werken en positieve 'vibes' in wedstrijden en trainingen. En dan is dit wat er gebeurt. Al had ik zeker nooit gedacht dat ik zou beginnen met een reeks van acht zeges. Dit geeft een hele dikke boost voor het vertrouwen. Ik ga mee op de golf en zie wel waar het eindigt."

"Ik moest mezelf echt bij de les houden."