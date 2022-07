Huisartsen teleurgesteld na protest: 'De minister had amper tijd voor ons'

Vol goede moed togen huisartsen, doktersassistenten en praktijkondersteuners naar Den Haag. Praktijken bezwijken onder de werkdruk. Minister doe er wat aan, was de boodschap van de actie op het Malieveld. Die moed zakte uiteindelijk in hun schoenen, nadat de minister niet kwam opdagen. Hij had het te druk.

Onder de duizenden huisartsen en assistentes waren ook Rympke Tesser en Claudia Kuiper van huisartsenpraktijk Koningshof in Berkel-Enschot. "We waren er op tijd en waren even bang dat het niet druk zou zijn, maar al snel liep het Malieveld vol", vertelt huisarts Rympke."

"Je voelde de saamhorigheid en energie."

"Er waren verschillende sprekers die vertelden over de problemen die huisartsen ervaren. Amper tijd om met je patiënt te praten. De zware avond-, nacht- en weekenddiensten. En dan die enorme wachtlijsten in de zorg waardoor de huisarts dan maar even moet helpen met ouderenhulp of geestelijke zorg. Niet te doen", vult assistente Claudia aan. De sfeer zat er goed in. "Door deze gedeelde ellende waarin je samen zit, voel je een enorme saamhorigheid. Je bent niet alleen. Er waren zoveel collega's die het amper nog aankunnen", gaat Rympke verder. "Het gaf heel veel energie."

"Er werd nog wat 'boe' geroepen en toen vertrokken ook de laatste actievoerders."