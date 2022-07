Slavernijmonument onthuld: burgemeester zegt dat hij het verleden betreurt

De Tilburgse burgemeester Theo Weterings heeft vrijdagavond bij de onthulling van het eerste slavernijmonument in Brabant gezegd dat hij 'het slavernijverleden ten diepste betreurt'. Hij onthulde het monument samen met commissaris van de Koning Ina Adema.

Het monument is gemaakt door het kunstenaarsduo Dedden en Keizer. Het stelt een levensgrote verbroken keten voor waarop een meisje zit.

Het nieuwe slavernijmonument staat aan de achterkant van het station op het Burgemeester Stekelenburgplein, midden in de Spoorzone van Tilburg. Al sinds 2018 herdenkt de gemeente Tilburg het officiële einde van de slavernij.

In zijn toespraak zei burgemeester Weterings dat het monument een krachtig symbool is in de stad. “Zodat we niet vergeten wat mensen is aangedaan die ooit tot slaaf zijn gemaakt. Ook in Tilburg wonen inmiddels veel van hun nazaten."

Volgens Weterings is het monument ook nodig voor het heden. “Hiermee erkennen we dat racisme nog steeds wortelt in de maatschappij."

De gemeente Tilburg gaat ook onderzoek doen naar het koloniaal verleden. Weterings: ”We willen de rol van Tilburg in de slavernij onderzoeken en nagaan hoe de stad verweven was met koloniale gebieden en de koloniale handel.