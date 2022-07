Sevilla meldt eventjes vertrek van Luuk de Jong, komst naar PSV lijkt rond

Veel opwinding op de vrijdagavond. Even leek het erop dat de komst van Luuk de Jong naar PSV rond was. Sevilla plaatste op de clubwebsite een aankondiging waarin afscheid werd genomen van de Nederlandse spits. Het is algemeen bekend dat de Eindhovense club graag De Jong wil toevoegen aan de selectie en alles wijst er nu op dat dat ook echt gaat gebeuren.

Yannick Wezenbeek Geschreven door

NIEUWSUPDATE: PSV bevestigt medische keuring Luuk de Jong, transfer bijna rond Vrijdagmiddag zei algemeen directeur Marcel Brands nog dat er beweging moest komen vanuit Sevilla wilden de twee clubs tot een akkoord komen. Mocht er over een week geen akkoord zijn zou PSV doorschakelen naar andere kandidaten. Dat lijkt dus niet nodig want Sevilla lijkt voor haar beurt te praten. Voor een korte periode stond er een bericht online waarin het vertrek van Luuk de Jong werd bekend gemaakt. Er was zelfs een afscheidsvideo te zien.

De aankondiging op de website van Sevilla