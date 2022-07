Sluiten seksclub Diana moeilijk voor eigenaar Jan: 'Strijd niet te winnen'

Het was een heel moeilijk besluit, vertelt Jan Siemons, eigenaar van Club Diana in Zundert. De beroemdste privéclub van Nederland sluit na 44 jaar de deuren. "We konden niet meer door zo."

Dat besluit komt niet uit de lucht vallen: voorafgaand aan de coronacrisis ging het al moeilijk, legt de eigenaar uit. Het illegale sekswerk is de laatste jaren te prominent geworden, meent Jan Siemons. Volgens de eigenaar is daar met het legale alternatief simpelweg niet tegenop te concurreren.

Nog twee weken, dan is het einde oefening in de seks- en relaxclub vlakbij de grens met België.

"Gecombineerd met de hoge energiekosten werd het zo steeds moeilijker", zegt Jan. "Het pand is best groot, met veel kamers en een zwembad dat verwarmd wordt tot 33 graden. De klanten bleven trouw komen, dat wel, maar de kosten werden te hoog. Er moest gewoon geld bij de laatste jaren", stelt Jan.

Als ondernemer moet je dan een moeilijke beslissing nemen. Jan nam die beslissing op zijn 58ste.

"Ik had hier graag gewerkt tot aan mijn pensioen. Dat was altijd de bedoeling, maar het heeft niet zo mogen zijn. Het is lastig nu het er niet meer is, maar het is duidelijk dat deze strijd niet meer te winnen was. Mijn ouders zouden het daar mee eens zijn geweest."

Ouders? Ja, want Club Diana, dat ooit begon als Sauna Diana, is een familiebedrijf. Frans Siemons, de vader van Jan, zag in België dat er allerlei 'opmerkelijke' kroegen bestonden voor vrachtwagenchauffeurs. "Daar zaten dan dames aan de bar. Dat waren eigenlijk gewoon bordelen", vertelt Jan.

Zo kwamen Frans en zijn vrouw Corrie op het idee van Sauna Diana. Toch verwierf Diana pas écht bekendheid door de wielersport.