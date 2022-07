Addy wacht al dagen op koffer met topjurken die op Schiphol achterbleef

Addy van de Krommenacker weet nu ook hoe chaotisch en bureaucratisch het er op Schiphol aan toe kan gaan. De Bossche mode-ontwerper zit al drie dagen te wachten op een koffer met jurken die hij zondag nodig heeft voor een show in Parijs. Bijna uit wanhoop heeft hij een vrouw, die wel vaker voor hem werkt, gevraagd nog deze avond voor hem twee creaties af te maken. Er is haast bij, want Addy wil zondagmorgen om zes uur met de auto naar de Franse hoofdstad reizen.

Begrijp hem niet verkeerd: Addy is niet zo teleurgesteld in de luchtvaartmaatschappij dat hij een vliegreis (inclusief vervoer van koffers) heeft geannuleerd. “Ik was toch al van plan om met de wagen naar Parijs te rijden. Daarin kan ik mijn jurken beter vervoeren, dan hoeven ze niet opgevouwen in een koffer”, verduidelijkt de 72-jarige couturier.

Het probleem van de zoekgeraakte koffer ontstond donderdag. Addy was teruggekeerd van een verblijf in Milaan. In een atelier in de Noord-Italiaanse modestad heeft hij gewerkt aan een presentatie voor de show van zondag in Parijs. “De organisatie van de Oriental Fashion Show had me uitgenodigd nadat ze kleding van me had gezien tijdens een evenement in Marrakech, Marokko. Maar juist de beste jurken zaten in de koffer, die als enige niet van de bagageband afkwam. Ik heb gewacht en gewacht, werd ook vriendelijk en begripvol te woord gestaan door een medewerker, maar de koffer bleek onvindbaar.”

Op een bepaald moment werd gemeld dat de koffer toch terecht was. Addy werd echter blij gemaakt met een dooie mus. Er was namelijk geen personeel voorhanden dat de koffer uit een bepaald depot kon halen. Raar maar waar. Addy (“ik kon het echt niet geloven”) wilde de avond nog wel op Schiphol blijven om de koffer alsnog in ontvangst te nemen, maar dat werd hem afgeraden. Bovendien was er eigenlijk ook helemaal geen ruimte in zijn agenda om daarop te wachten.