Uitslaande brand in appartementencomplex Waalwijk, 3 mensen naar ziekenhuis

In een appartementenblok aan de Eerste Zeine in Waalwijk woedde zaterdagnacht een uitslaande brand. Het vuur werd rond vier uur ontdekt.

Een appartement is volledig uitgebrand, een ander appartement liep aanzienlijke schade op. Daar woedde het vuur volgens de brandweer nog langer. Rond vijf uur 's nachts werd het sein 'brand meester' gegeven.

Vrouw met hondje van balkon gered

Vanwege de brand werd het appartementencomplex, dat bestaat uit acht appartementen, snel ontruimd. "Een vrouw werd met haar hondje van het balkon gehaald", zag een 112-correspondent

Vier bewoners hebben behoorlijk wat rook binnengekregen en hadden moeite met ademhalen. Een van hen had ook brandwonden. Voor hen is direct medische zorg geregeld. Drie mensen zijn met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. "De impact op de bewoners is groot", laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio weten.

Achterkant

De vlammen sloegen uit de achterkant van een van de appartementen. Doordat het windstil was, trok de rook in een rechte lijn naar boven en bleef de rookoverlast voor de omgeving volgens de woordvoerder van de Veiligheidsregio beperkt.

Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht.