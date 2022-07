Vrouw (87) die uit brandend huis werd gered had gehoorapparaat niet in

De vrouw die naast het appartement aan de Eerste Zeine in Waalwijk woont waar zaterdagnacht brand uitbrak, is goed weggekomen. De bejaarde vrouw (87) draagt namelijk een gehoorapparaat, maar heeft dit 's nachts niet in. Daardoor had zij niet gehoord wat er aan de hand was.

Het vuur bij het appartementencomplex in Waalwijk werd rond vier uur 's nachts ontdekt door buurtbewoners. Die waarschuwden de brandweer en die ontruimde daarop snel alle acht appartementen. Waaronder dat van de bejaarde vrouw. Hondje

Drie buurtbewoners werden naar een ziekenhuis gebracht. Van hen bevond zich 's middags nog een in het ziekenhuis. Ook de bejaarde vrouw was naar een ziekenhuis gebracht, maar dat mocht zij in de loop van de ochtend weer verlaten. "Het gaat goed met haar", vertelt haar zoon zondagochtend. "Al is ze wel geschrokken. Maar ze is een kranige vrouw." Zijn moeder wordt voorlopig opgevangen door familieleden. Ook een hondje raakte gewond bij de brand in het appartementenblok. Dit dier is naar een dierenziekenhuis gebracht. Aanzienlijke schade

Een appartement van het blok is volledig uitgebrand, een ander appartement liep aanzienlijke schade op. Daar woedde het vuur volgens de brandweer nog langer. Rond vijf uur 's nachts werd het sein 'brand meester' gegeven. De vlammen sloegen uit de achterkant van een van de appartementen. Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht. Volgens een politiewoordvoerder zijn er geen aanwijzingen voor een misdrijf. Er is dan ook niemand aangehouden. LEES OOK: Uitslaande brand in appartementencomplex Waalwijk, 3 mensen naar ziekenhuis

De brandweer haalde meerdere mensen uit het huis aan de Eerste Zeine in Waalwijk (foto: Iwan van Dun/SQ Vision).