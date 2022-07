Guus Meeuwis is nu écht getrouwd met zijn Manon

Guus Meeuwis (50) en Manon Meijers (44) hebben elkaar zaterdag het jawoord gegeven. Op Instagram deelt het duo een foto waarop te zien is hoe het kersverse bruidspaar hand in hand loopt. Guus gehuld in driedelig pak en Manon in een lichte jurk van ontwerper Claes Iversen: nu écht als man en vrouw.

Lobke Kapteijns Geschreven door

“Kom we gaan”, schrijven de zanger en de styliste allebei op Instagram. Felicitaties stromen binnen onder de berichten. De geliefden zijn getrouwd op een geheim plekje in Portugal. Het management van Guus deelde afgelopen week al dat het stel ‘in de zevende hemel en met hun hoofd in de wolken is’, op dat moment waren ze druk met de voorbereidingen. De Brabantse zanger vroeg de styliste en tv-presentatrice Manon Meijers in de zomer van 2019 ten huwelijk. Corona gooide roet in het eten, ze moesten de bruiloft verschillende keren uitstellen. Over de inhoudelijke trouwplannen wilde Guus niet veel kwijt. Onlangs wist Shownieuws te melden dat ze afreisden naar Portugal.