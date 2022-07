Ook kermis kampt met personeelstekort, Joop vreest sluiting attractie

Kermisexploitant Joop Hoefnagels uit Someren-Einde zit met z’n handen in het haar. Als hij niet snel personeel vindt, moet hij z’n attractie de Break Dance op de kermis in Etten-Leur sluiten. “Ik vraag me af waar al die mensen zijn, het is om gek van te worden.”

Lobke Kapteijns Geschreven door

Joop Hoefnagels reist al jaar en dag door het land met z’n attracties. Zijn twee zoons staan op dit moment in Zevenaar met de Break Dance, zelf staat hij sinds vrijdag met de Break Dance in Etten-Leur. Tot vandaag ging het net. Maar vanaf maandag komt hij handjes tekort. Hij heeft nog een troef achter de hand, zijn vrouw kan namelijk bijspringen. Maar dan nog is hij niet uit de brand.

"In coronatijd viel er geen piek te verdienen, dus m’n medewerkers van toen zijn er niet meer."

“Er is gewoon geen personeel te krijgen, ik heb zeker twee mensen nodig. We zitten met tweeën achter de kassa want het is hartstikke druk en iemand moet de penningen ophalen. Ik ben ten einde raad, als dit zo doorgaat moet ik m’n attractie stilleggen.” Ondertussen helpen vrienden en familie hem vooruit, maar dat is allemaal tijdelijk. “Allemaal goed bedoeld, maar daar kan ik geen seizoen mee draaien. Het gaat om vast personeel, dat heb ik nodig. In coronatijd viel er geen piek te verdienen, dus m’n medewerkers van toen zijn er niet meer. Geen idee waar ze zijn gebleven, misschien zitten ze wel in de WW.”

"Mensen belanden na de zomer niet op straat, in de winter heb ik ook werk genoeg."

En dan moeten grote kermissen als Tilburg en Eindhoven nog komen. De kermisexploitant voorziet een groot probleem, dit maakte hij nog niet eerder mee. Hij kwam wel eens een mannetje te kort, maar niet zo extreem. “Ik krijg er de zenuwen van. Ik ben al de hele dag aan het bellen, mensen aan het spreken maar er is niks.” Hoefnagels zegt mensen een jaar rond te kunnen voorzien van werk. “Mensen belanden na de zomer niet op straat, in de winter heb ik ook werk genoeg. Zoals in m’n oliebollenkraam.” De attractie van Hoefnagels: