Verwarde Eindhovenaar (48) opgepakt voor brandstichting in appartement

Een 48-jarige Eindhovenaar is zondagavond aangehouden op verdenking van brandstichting. Eerder zondagavond woedde er een brand in een appartementencomplex aan het Victoriapark in Eindhoven. De politie meldt dat de man verward gedrag vertoonde en dat hij mogelijk een gevaar vormde voor zichzelf en zijn omgeving.

Lobke Kapteijns Geschreven door

De brand bleef beperkt tot een smeulend matras op de eerste verdieping maar het zorgde voor veel rookontwikkeling, meldt een woordvoerder van de brandweer. Ze kwam met twee blusvoertuigen ter plaatse en wist de brand al snel onder controle te brengen. Meerdere verdiepingen in het complex kampten met rookontwikkeling, de brandweer heeft het complex geventileerd. Een aantal bewoners dat last had van de rook, heeft buiten het appartementencomplex gewacht tot zij weer naar binnen konden. De man werd later zondagavond aangehouden en is meegenomen voor verhoor. Een woordvoerder van de politie kon niet zeggen of de man ook de bewoner is van het huis.