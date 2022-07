EK Pétanque moet de sport een boost geven: ‘Het is geen campingspelletje'

Het EK pétanque komt naar Den Bosch, maar een vereniging had de stad nog niet. Een uitgelezen moment om er een op te richten, dacht sportieveling Antoon van Mil. Want als Bosschenaren tijdens het EK zien wat voor een mooie sport het is, moet er natuurlijk wel een club zijn waar ze zich bij kunnen aansluiten, zo was de gedachte. Zondag werd de accommodatie met zestien jeu de boulesbanen officieel geopend met een toernooi. “Fantastisch om te zien hoe de sport groeit”, zegt voorzitter Antoon van Mil.

Megan Hanegraaf Geschreven door

Ruim dertig sportievelingen kwamen naar de Bossche wijk Schutskamp om een potje pétanque te spelen. Van ervaren spelers tot beginners. De meesten kennen het spelletje van de vakantie in Frankrijk. Maar pétanque, een variant van jeu de boules, is veel meer dan dat. “Toen ik begon met het spel, dacht ik: ik ga gewoon even wat ballen gooien, maar het is niet zó makkelijk. Je moet leren hoe je een bal gooit, de afstand inschatten en tactisch nadenken”, vertelt Theo van Wandelen uit Den Bosch. “Het is echt geen campingspelletje.”

"De beste pétanquers van de wereld hier in de binnenstad."

De sport is de afgelopen jaren flink gegroeid in Nederland. Ook in Brabant zijn er steeds meer grote verenigingen met honderden leden. Maar in Den Bosch ontbrak die nog. En dat kan niet in de stad waar het EK wordt gehouden vond Antoon. “Tuurlijk ben ik trots dat het EK naar Brabant komt. Middenin de Bossche binnenstad spelen dan de beste pétanquers ter wereld”, zegt hij. “Als mensen dat zien, willen ze de sport misschien zelf ook wel gaan doen. Maar als je je dan wil aansluiten bij een vereniging in de buurt is die er niet. Daardoor haken mensen al snel af. Dat zou zonde zijn.” En zo richtte hij vereniging Pétanque Union Bois de Duc op.

“De sport is heel verslavend. Ik sta vijf dagen per week op de boulesbaan.”

Hoewel Den Bosch nu pas een officiële vereniging heeft, is de sport geliefd onder de Bosschenaren. Ook bij Theo van Wandelen. Hij doet de sport pas vier weken, maar staat vijf dagen in de week op de boulesbaan. “Ik ben al wat ouder, dus ik kan niet meer alle sporten beoefenen. Ik wist niet wat ik kon en wilde. Toen ik hoorde over de vereniging, heb ik mezelf meteen ingeschreven. Als eerste lid”, zegt Theo terwijl hij zich concentreert op het spel. “Het is echt heel verslavend. Ik wil elke dag oefenen en beter worden.”

Theo uit Den Bosch staat vijf dagen per week op de pétanquebaan (foto: Megan Hanegraaf).

Vooral ouderen spelen pétanque, maar ook steeds meer kinderen en jongeren beginnen de sport te omarmen. Zoals de 11-jarige Cecile. Ze is op dit moment het jongste lid. “Mijn moeder jeu de boulet al heel lang. Ik wilde wel een keer mee en nu vind ik het superleuk”, vertelt ze. Dat ze vooral tussen de ‘oudjes’ speelt, vindt ze niet zo erg. “Ik kan juist veel van ze leren.”

“Je hebt alleen een setje boules nodig en je kunt aan de slag.”

Maar Cecile hoopt wel dat het EK ervoor zorgt dat meer kinderen de sport leren kennen en zien hoe leuk het is. “Spelen met leeftijdgenootjes lijkt mij nog leuker.” Antoon denkt dat er veel nieuwe leden bijkomen tijdens en na het EK, omdat de sport heel laagdrempelig is. “Iedereen kan jeu de boulen. Je hebt alleen een setje boules nodig en je kunt aan de slag. Je hoeft geen dure tenues of sportschoenen te kopen bijvoorbeeld”, zegt Antoon. Het EK is van 13 tot en met 17 juli op de Bossche Parade. LEES OOK: 22 overdekte petanquebanen op de Parade tijdens EK 2022 in Den Bosch