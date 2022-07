Luchtballon met aanstaand bruidspaar landt op kloosterterrein

De ballon na de landing in de achtertuin van de Achelse Kluis (foto: Johan van den Boomen). De ballon landt na de herstart (foto: Johan van den Boomen). Johan van den Boomen (eigen foto). De luchtballon kan bijna ingepakt en afgevoerd worden (foto: Johan van den Boomen). De ballon tijdens de herstart (foto: Johan van den Boomen). Volgende Vorige 1/5 De ballon na de landing in de achtertuin van de Achelse Kluis (foto: Johan van den Boomen).

Een luchtballon die in Duizel was opgestegen heeft zondagavond even stilgestaan op het terrein van het klooster De Achelse Kluis, net over de grens bij Valkenswaard. Omdat de volgwagens daar niet konden komen, gaf de ballonvaarder nog snel wat extra gas om een 'sprongetje' te maken naar een parkeerterrein aan de overkant van de straat. Aan boord was onder anderen een aanstaand bruidspaar.

Johan van den Boomen uit Valkenswaard zag de ballon zondagavond en besloot hem te volgen. Wist hij veel dat hij getuige zou worden van een spannende landing op het grondgebied van de Achelse Kluis, waar eeuwenlang monniken hebben gewoond. “Ik zag de luchtballon naderen en pakte direct mijn scooter”, vertelt Johan. “Het was al enige tijd geleden dat ik een vaart van zo dichtbij kon meemaken.” Het was rond kwart voor tien dat hij eropaf ging. Hij had, naar eigen zeggen, al snel in de gaten dat het foute boel was.

"Ik was er bang voor dat inzittenden in het klooster zouden moeten blijven."

“De ballon landde namelijk in de achtertuin van het klooster. Verboden gebied volgens mij. Ik was er bang voor dat die mensen het kloostercomplex niet meer af zouden komen", vertelt Johan. Gelukkig bleef de vaart zonder grote gevolgen voor de ballonvaarder en zijn vier passagiers. De landing op zich verliep zonder problemen, meldt Joost van Schaik, de dienstdoende piloot van Flash Ballonvaarten in Eindhoven. Maar wel op een plek, erkent hij, waar de mensen uit de volgwagen niet bij konden. Er staan namelijk hekken om het weiland.

"We moesten snel stijgen en snel dalen."

De 38-jarige piloot besloot wat extra gas te geven in de hoop een geschiktere plek te bereiken: “De ballon moest even heel snel stijgen en daarna op een geschikte plek, zo dichtbij mogelijk, weer snel dalen. Het is uiteindelijk allemaal gelukt, al raakten we wel een houten reling van een parkeerplaats.” Volgens Johan was het 'kantje boord'. “Maar”, voegt Joost eraan toe, “er is niemand gewond geraakt en er was geen moment sprake van paniek. Wat wij hebben meegemaakt, kan altijd eens gebeuren. Je wordt er tijdens je opleiding niet voor niets op getraind. Je moet gewoon snel en adequaat handelen.”

"We hebben champagne gedronken op de goede afloop."