Boerenprotesten trekken wissel op ander werk van politie: 'Er zit druk op'

De boerenprotesten trekken een zware wissel op het politiekorps zoals in Oost-Brabant. Bij dagen met veel en onverwachte protesten zet dat korps ongeveer honderdvijftig extra agenten per dag in. "Dat gaat ten koste van andere zaken", zegt Wilbert Paulissen, politiechef van de eenheid Oost-Brabant. "Er staat behoorlijk wat druk op."

De aankondiging dat Nederland maandag plat zou gaan, zette de politie op scherp. "Vaak zijn we op de hoogte dat er iets gaat gebeuren. Waar, wanneer en hoe groot zo'n actie is, is niet altijd duidelijk. We hebben overal onze oren en ogen. We wisten dat verkeer, luchtvaart en distributiecentra mogelijk doelwitten waren."

Op zo'n dag zet de politie zo'n honderdvijftig extra agenten in. "Die zijn maandagochtend om vier uur begonnen en hebben tot 's avonds gewerkt. Je kunt niet op twee plekken tegelijk zijn, dat gaat ten koste van andere zaken", zegt Paulissen.

De politiechef geeft aan dat grotere recherchezaken zeker niet blijven liggen. "Dat gebeurt in andere teams. Dat werk gaat gewoon door." Voor de andere zaken schakelt de politie in deze gevallen over naar een minimale capaciteit. "Dan hebben we het over zichtbaarheid in de wijk, handhaving, verkeersprojecten, mishandeling, inbraken of fraudezaken met een mobiele telefoon", zegt de politiechef.

Het werken in deze omstandigheden is wel een politietaak, benadrukt de politiechef. "Demonstreren is een groot goed in Nederland. Het is de taak van de politie om dat in goede banen te leiden. De ene keer zetten we daar honderdvijftig mensen voor in, maar soms kunnen we het lokaal ook met twintig of dertig mensen af."