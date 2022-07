Boeren krijgen bekeuringen in Etten-Leur: tractor verboden op de weg

Aan een groep boeren zijn maandagavond in Etten-Leur 25 bekeuringen uitgedeeld. Twintig bestuurders werden op de bon geslingerd, omdat ze met hun tractor over de N640 reden en dat is daar verboden.

Eén demonstrant kreeg een bon, omdat er wat mis was met de kentekenplaat van zijn landbouwvoertuig. Vier anderen moeten boeten voor het feit dat ze een telefoon in hun hand hadden, terwijl ze aan het rijden waren.

De boeren waren ook maandagavond nog op pad om te protesteren tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Al heel vroeg op de dag waren de eerste actievoerders al te vinden bij onder meer het distributiecentrum van supermarktconcern Jumbo in Veghel.

Bij deze actie hebben agenten kentekens en ID-gegevens van actievoerders genoteerd. Mocht Jumbo aangifte willen doen van schade die door de actie is geleden, dan kunnen desgewenst gegevens van de ‘blokkeerders’ worden verstrekt, zo meldt een woordvoerder van de politie. Voor zover bekend heeft het supermarktconcern hiervan nog geen gebruik gemaakt.

“Op het moment dat sprake is van een strafbaar feit kan een benadeelde partij hiervan aangifte doen. De politie is vervolgens bevoegd om dit soort gegevens te delen. Dat gebeurt vaker”, zo licht de woordvoerder toe.” Dit is bijvoorbeeld het geval bij verkeersongelukken, zodat een benadeelde partij met die gegevens de schade-afhandeling door de verzekering kan regelen.

Bij de boerenprotestacties van maandag zijn verspreid over het land ongeveer tweehonderd boetes uitgedeeld, in de meeste gevallen aan mensen die op de snelweg reden met trekkers. Dat zei politiecommandant Willem Woelders in het tv-praatprogramma Op1. Ook zijn zeker dertien mensen aangehouden bij blokkades van distributiecentra in Friesland en Overijssel. De mobiele eenheid greep op meerdere plekken in. In Heerenveen werd traangas ingezet en in Zwolle is een shovel van de politie vernield.

