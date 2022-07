Zwakbegaafde man jarenlang uitgebuit op kwekerij: celstraffen geëist

Een verstandelijk beperkte medewerker zou tien jaar lang zijn uitgebuit en vernederd op de werkvloer van een champignonkwekerij in Reusel. Het liep zo uit de hand dat een familielid een schop naar hem gooide en zijn auto blokkeerde toen hij naar huis vluchtte. Het Openbaar Ministerie (OM) in Den Bosch eist dinsdag gevangenisstraffen tegen drie verdachten.

Het slachtoffer werkte al 25 jaar bij de champignonkwekerij. Het laatste decennium ervaarde hij als traumatisch. De familie wist van zijn verstandelijke beperking, maar zou hier volgens het OM misbruik van maken door hem te vernederen.

Onderbetaald

Het slachtoffer moest volgens het OM lange dagen met korte pauzes werken. Ook kreeg hij nooit vakantie terwijl hij daar wel om vroeg. Het slachtoffer kreeg minder dan het minimumloon betaald en kreeg niet al zijn uren uitbetaald, volgens het OM. “Zo iemand hoef je niet voor het volle pond te betalen”, luidde de redenering.

De 53-jarige eigenaar van de kwekerij probeerde het slachtoffer bang te maken met opmerkingen als ‘niemand anders wil je aannemen’ en ‘waar moet je anders heen?’

Machteloosheid

Het slachtoffer had regelmatig woedeaanvallen, maar dat kwam volgens het OM door een gevoel van machteloosheid. Hij probeerde regelmatig weg te lopen nadat hij weer eens was uitgescholden. Als hij thuis was, stond zijn baas weer voor de deur om hem op te halen. Uit angst voor de familie van het bedrijf ging hij toch weer iedere dag naar zijn werk.

In februari 2019 was de maat vol voor het slachtoffer. Hij vertrok woedend naar huis, maar de vader van eigenaar van de champignonkwekerij wilde hem niet laten gaan. Hij zette een heftruck achter de auto van het slachtoffer. Daarna gooide hij een schop naar hem.

'Liefdadigheid'

De officier van justitie eist twee jaar celstraf tegen de 53-jarige eigenaar van de champignonkwekerij en zijn 51-jarige vrouw. Het bedrijf zou het slachtoffer ook 40.000 euro schadevergoeding moeten betalen. Tegen de 83-jarige vader van de eigenaar wordt een jaar celstraf geëist. Als ze opnieuw in de fout gaan zou daar nog eens dezelfde straf bovenop moeten komen.

De verdachten vinden zelf dat zij het slachtoffer nooit hebben uitgebuit en willen daarom vrijgesproken worden. Ze zeggen dat ze hem uit liefdadigheid bij de kwekerij lieten werken. “Hij moest niet werken, maar hij mocht werken”, stelt de advocaat van de eigenaar. De rechtbank doet op 16 augustus uitspraak in de zaak.