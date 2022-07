Wat boeren kunnen, kan jongerenwerker Rino ook: actievoeren op de tractor

Rino Driessen gaat donderdag op een tractor actievoeren in Breda om zijn dagopvang Ariba alsnog van de ondergang te redden. De jongerenwerker moet van de rechter per 1 september weg uit Bavel, maar brengt alles in stelling om toch te blijven. Naast het protest overweegt Driessen in cassatie te gaan en wordt een WOB-verzoek voorbereid. "Ik heb nog altijd geen spijker ingepakt", zo laat hij weten.

Ronald Strater Geschreven door

Rino zit vastberaden op zijn tractor, want hij gaat protesteren. De jongerenwerker kan zich niet zomaar neerleggen bij de dreigende uitzetting. Dinsdag doet hij alvast een kort rondje Breda, maar donderdag zal hij pontificaal op de Grote Markt voor het stadhuis aanwezig zijn. Achter de trekker een aanhanger met een groot spandoek: 'Boeren door stikstof, Rino van Ariba door gemeente Breda.' "Ik vergelijk mijn situatie met die van de boeren, ja", vertelt de jongerenwerker. "Want die komen ook door leugens en onmacht op straat te staan."

"Ik ga de boel niet blokkeren met mijn trekker, want daar is die niet groot genoeg voor."

Driessen hoopt dat de gemeente Breda alsnog van gedachte verandert en hem en zijn cliënten, jongeren met een licht verstandelijke beperking, langer laat blijven. Die kans lijkt niet groot, want de rechter besloot onlangs in hoger beroep dat Rino en zijn stichting Ariba per 1 september moeten vertrekken van het stuk grond aan de Woestenbergseweg in Bavel. "Ik kan ook gewoon langer blijven", vindt Driessen. "Er is nog steeds geen concreet plan voor de ontwikkeling van de grond, het huis is gewoon bewoonbaar en het boerenland naast mij is weer voor vijf jaar verhuurd aan mijn buurman. Ik zie geen reden om weg te gaan en heb nog altijd geen spijker ingepakt." Vandaar dat Rino donderdagmiddag om twaalf uur uur actie gaat voeren in de Bredase binnenstad. "Het is een soort van protest en de politie weet ervan. Maar ik ga de boel niet blokkeren met mijn trekker, hoor. Daar is die niet groot genoeg voor, haha. Ik zal wel zien of er nog mensen op de Grote Markt bij komen staan."

"Ik heb nooit een contract gehad van de gemeente, maar ergens moet er wel iets zijn."