Dagopvang van Rino moet toch weg van de rechter: 'Ik rij alles plat'

Na jarenlang getouwtrek moet jongerenwerker Rino Driessen met zijn dagopvang Ariba weg uit Bavel, zo heeft de rechter donderdag beslist. Hiermee is de gemeente Breda in het gelijk gesteld, die wil dat het stuk grond aan de Woestenbergseweg een andere bestemming krijgt. Driessen is er kapot van: "Ik weet het even niet meer."

Ronald Strater Geschreven door

De emoties lopen donderdagochtend hoog op als Rino Driessen via zijn advocaat het oordeel van de rechter te horen krijgt. Woede en verdriet vragen beide om voorrang bij de selfmade jongerenwerker. Huilend probeert hij het onder woorden te brengen.

"Ik weet het even niet meer", zo snikt een verdrietige Rino. "Ik ben straks dakloos. Het is nu wachten op de brief van de gemeente wanneer ik weg moet zijn. Ik sta gewoon op straat, verdomme. Net als mijn cliënten. De jongens zijn in elkaar gestort en zitten hier ook te janken. Wij worden hier zo hard gestraft." Dan de woede. "Het enige wat ik nog kan doen is naar het gemeentehuis rijden en daar applaudisseren voor degene die me eruit geflikkerd heeft", zo vervolgt Driessen. "Ik weet niet hoe ik het moet verwerken. Maar één ding: ik betrok het pand onbewoonbaar en zo zal ik het ook achter laten. Ik rij alles plat. En ja, ik weet wat ik zeg." De uitspraak in het hoger beroep maakt een einde aan langslepend conflict tussen Breda en Rino Driessen. De gemeente zegde vorig jaar de huur al op maar werd toen teruggefloten door de rechter. Nu, na het hoger beroep, mag Breda Rino en zijn stichting Ariba wel uitzetten.

"De motivatie is dat het pand waarin ik woon een bedrijfspand is en geen woning", zo zegt Driessen. "Dat een wethouder vroeger wat anders heeft beloofd, maakt schijnbaar niets meer uit. En omdat mijn vorige advocaat een enorme fout heeft gemaakt, ben ik nu uitgeprocedeerd." De gemeente Breda probeert al langere tijd met meerdere plannen Rino Driessen weg te krijgen aan de Woestenbergseweg. Er worden nu waarschijnlijk oorlogsvluchtelingen ondergebracht. "Ik moet op de vlucht voor oorlogsvluchtelingen", zegt Driessen daarover. "Wie goed doet, wordt hier beboet. Mijn laatste hoop is dat de gemeente me toch nog even laat zitten. Maar ja, ze willen me al vanaf 2018 weghebben, dus hoe groot is die kans? Ze hebben de sleutels in handen en die zullen ze niet weggooien." De gemeente Breda heeft laten weten later met een reactie op de uitspraak te komen. LEES OOK: Rino Driessen laat zich niet afschepen door gemeente Breda Jongerenwerker Rino staat bijna op straat door blunderende advocaat