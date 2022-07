Faillissementsfraude voor 2,6 miljoen: man van 37 opgepakt

De FIOD heeft dinsdag een 37-jarige man uit Eindhoven aangehouden vanwege mogelijke faillissementsfraude. De schade bedraagt 2,6 miljoen euro. Tijdens doorzoekingen in zijn huis en twee bedrijfspanden in Veghel is beslag gelegd op de administratie, digitale gegevensdragers en een auto.

Malini Witlox Geschreven door