Laatste van de Band of Brothers overleden: hielp Brabant in 1944 bevrijden

In Amerika is de allerlaatste soldaat van ‘Band of Brothers’ overleden. Bradford C. Freeman werd 97 jaar oud. Hij heeft in 1944 geholpen om Brabant te bevrijden van de Duitse bezetter.

De Amerikaan zat in de 101e Airborne Divisie, een parachutisteneenheid die op diverse belangrijke momenten en plekken was tijdens de bevrijding van West-Europa. In Normandië op D-day, in Oost-Brabant bij Operatie Market Garden, het Ardennenoffensief en in het Adelaarsnest waar Hitler woonde.

Bradford C. Freeman kortweg ‘Brad’ werd geboren op 4 september 1924 in Mississipi. Als 18-jarige meldde hij zich bij het leger en werd hij ingedeeld bij de 101e Airborne Divisie, een parachutisteneenheid die achter vijandelijke linies aanvallen en sabotageacties moest uitvoeren.

Kanonnen

Op zijn 19e maakte hij de sprong boven Normandië: het was 6 juni 1944 (D-day). Met het uitschakelen van Duitse kanonnen achter Utah-beach maakten ze de weg vrij voor het grondleger dat via de stranden aan land kwam. Na een wekenlange strijd mocht zijn eenheid terug naar Engeland om zich voor te bereiden op de volgende inzet.

Dat werd de grootste luchtlandingsoperatie aller tijden: Market Garden. Freeman hoorde bij de eerste geallieerde militairen die op zondag 17 september op Brabantse bodem landden. Nog concreter: op de heide bij Son. Hij moest bij het dorp de brug over het Wilhelminakanaal intact in handen zien te krijgen. Maar een paar uur na de landingen bliezen de Duitsers de brug op. In de interviews die hij later gaf vertelde hij over die enorme teleurstelling.

Wraak

Hij herinnerde zich ook hoe er in Eindhoven wraak werd genomen op Nederlandse meisjes die iets hadden met Duitse soldaten. "Ze werden kaalgeschoren. Daar moesten we om lachen."

Na het mislukken van Market Garden werd Freeman ingezet om een groep Britse militairen te bevrijden die vastzaten bij Arnhem. Daarna belandde hij tijdens de ijskoude decemberdagen in de Ardennen waar hij getuige was van de laatste grote tegenaanval van Hitler-Duitsland. Freeman raakte gewond. Hij kreeg een kogel in zijn been.

Na zijn leven als soldaat stichtte hij een gezin en was hij dertig jaar lang postbode.

Steven Spielberg

Freeman was mortierschutter en was ingedeeld bij de 506e ‘parachute infantry regiment’. Dat regiment was weer onderverdeeld in compagnieën die ieder een letter hadden. Hij viel daar onder E-company, beter bekend als ‘easy company’.

De Amerikaanse historicus Stephen Ambrose (1936-2002) raakte gefascineerd door het verhaal van 'Easy' en verwerkte alles in 1992 tot een boek. Dat werd weer ontdekt door Steven Spielberg in 2001 en verfilmd als 'Band of Brothers'.

Als reactie op de serie kwam voormalig commandant Richard Winters (1918-2011) een paar jaar later ook met een boek. Brad wordt daar één keer in genoemd, als ze in de Ardennen zich opmaken voor de Duitse tegenaanval.

Er zijn vermoedelijk nog wel leden van de 101e airbornedivisie in leven. Maar dat zijn mannen die bijvoorbeeld pas eind 1944 werden toegevoegd aan de eenheid, zogenoemde ‘replacements'.

