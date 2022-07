Mensensmokkelaars opgepakt, zwemvesten en boten gevonden

De Koninklijke Marechaussee en de politie hebben dinsdag zeven verdachten opgepakt in een internationaal onderzoek naar mensensmokkel. De arrestaties en doorzoekingen waren in Dongen, Tilburg en andere plaatsen in Brabant

“We hebben meerdere arrestaties en doorzoekingen verricht in Dongen, Tilburg en andere plaatsten in Brabant", vertelt Robert van Kapel van de Koninklijke Marechaussee dinsdagavond aan Radio 1. “Daarbij hebben we zeven mensen aangehouden. Tijdens de doorzoekingen hebben we ook allerlei boten en zwemvesten gevonden die gebruikt werden voor die mensenhandel.”

Precieze aantal onbekend

Hoeveel mensen er precies zijn aangehouden bij de actie is nog onbekend. “Er zijn nog een aantal acties gaande. Je praat echt over tientallen aanhoudingen in een internationaal onderzoek tussen Engeland, België, Frankrijk, Duitsland en Nederland. Woensdag horen we ook wat het exacte aantal aanhoudingen is geweest in andere landen.”

Dit specifieke onderzoek heeft een jaar geduurd. De bende, die ze nu hebben opgerold, zou mogelijk duizenden mensen door Europa hebben gesmokkeld. Morgen zullen alle resultaten bekend worden in een persconferentie.