Trailer met 150 vaten vliegt in brand, waarschijnlijk drugsafval

Een vrachtwagentrailer met zo'n 150 vaten is dinsdagavond laat in brand gevlogen aan de Holderbergsedijk in Kruisland. Waarschijnlijk gaat het om een grote dumping en vernietiging van drugsafval. Een deel van de vaten is door de brand gaan lekken.

Rond kwart voor elf 's avonds hoorden omwonenden een ontploffing. Toen de brandweer bij de verlaten trailer op de Holderbergsedijk aankwam, stond de voorkant in brand. Bij de ontploffing is de trailer waarschijnlijk uit elkaar geklapt. Brokstukken zijn in een nabijgelegen weiland terechtgekomen. Anijsgeur

Op beelden zijn veel blauwe jerrycans en 1000-litervaten te zien. Een deel daarvan is gevuld met een rode vloeistof. Het is niet bekend hoeveel van deze vaten waren gevuld. In de buurt van de trailer hing volgens een 112-correspondent anijsgeur. Die geur wordt vaak gelinkt aan grond- of afvalstoffen die horen bij de productie van synthetische drugs zoals xtc en speed. Een deel van de vaten heeft ook vloeistof gelekt. Een gespecialiseerd bedrijf zorgt voor de ruiming van het drugsafval. De politie onderzoekt de dumping, brandstichting en de herkomst van de trailer. Daarbij worden eventuele getuigen met klem opgeroepen zich te melden. De brandweer heeft het vuur met een schuimblusvoertuig bestreden.

Foto: Christian Traets/SQ Vision Mediaprodukties.

Foto: Christian Traets/SQ Vision Mediaprodukties.

Foto: Christian Traets/SQ Vision Mediaprodukties.